Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- производственные заказы Германии в октябре;

- розничные продажи еврозоны в октябре;

- заседание ОПЕК+;

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- торговый баланс США в октябре;

- акционеры "ЛУКОЙЛа" обсудят промежуточные дивиденды за 2024 год;

- инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!".

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