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05 декабря 2024 года 09:11
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - производственные заказы Германии в октябре; - розничные продажи еврозоны в октябре; - заседание ОПЕК+; - число недельных обращений за пособиями по безработице в США; - торговый баланс США в октябре; - акционеры "ЛУКОЙЛа" обсудят промежуточные дивиденды за 2024 год; - инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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