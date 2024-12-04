Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Salesforce до $300

Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Salesforce Inc. с $320 до $300 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Егора Толмачева.

"3 декабря Salesforce отчиталась за третий квартал 2025 финансового года. Фактические результаты компании превзошли как собственный гайденс, так и консенсус, на всех уровнях за небольшим исключением, - пишет эксперт. - Выручка компании за отчетный период выросла на 8,3% г/г, до $9,44 млрд, при консенсусе $9,35 млрд. Данные опросов директоров по ИТ крупнейших компаний от независимого аналитического агентства Gartner сигнализируют, что расходы на ПО в 2025 году будут второй самой быстрорастущей статьей после затрат на развитие систем дата-центров. Расходы на Software после 11,7% в 2024 году должны увеличиться на 14% в 2025-м. Клиенты Salesforce уже проявляют большой интерес к ИИ-агентам (Agentforce) и другим ИИ-продуктам компании, а партнерство с маркетплейсом AWS остается как точкой роста, так и важным каналом продаж для компании".

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