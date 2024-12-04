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04 декабря 2024 года 18:31
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Полюса
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Полюса" с целевой ценой 14656 рублей за штуку, сообщается в материале инвесткомпании. "В 2024 году на фоне роста цены на золото и ослабления рубля акции "Полюса" выросли в цене на 35%, в то время как индекс Мосбиржи упал на 17%, - констатирует аналитик Алексей Калачев. - Существует высокая вероятность, что при возобновлении интереса рыночных инвесторов к риску "золотые" активы войдут в коррекцию. Акции "Полюса" имеют хороший долгосрочный потенциал роста, основными факторами которого являются самые низкие в отрасли показатели затрат на унцию золота. Кроме того, "Полюс" - один из немногих производителей, который имеет перспективы значительного увеличения объемов добычи золота. Однако сейчас цена акций соответствует нашей оценке на среднесрочную перспективу. Наше отношение к ним нейтральное, но мы готовы пересмотреть рейтинг после достаточно сильного движения цены в ту или иную сторону". ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире, причем с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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