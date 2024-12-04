Вероятные ориентиры курса рубля на конец 2024г - 98-107 руб./$1, 103-111 руб./EUR1 и 13,5-15 руб. за юань - Freedom Finance Global

Вероятные ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на конец текущего года находятся на уровнях 98-107 руб./$1, 103-111 руб./EUR1 и 13,5-15 руб. за юань соответственно, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Текущая динамика связана с анонсированным Минфином увеличением объема покупки валюты и золота по бюджетному правилу с 6 декабря текущего по 14 января 2025 года с текущих 4,2 млрд руб. до 5,4 млрд руб. в день. Такими были суммы ежедневных покупок валюты в июле. Отметим, что от планов воздержаться от покупок валюты до конца текущего года ведомство не отказывается, поэтому интервенции начнутся в январе 2025 года, - указывает эксперт инвесткомпании. - Эти операции будут осуществляться несмотря на то, что нефтегазовые доходы бюджета в ноябре окажутся меньше, чем планировалось, примерно на 19 млрд руб. По всей видимости, валюта будет покупаться в связи с заключением в декабре и январе внешнеторговых контрактов".

Банк России ранее заявлял, что отказывается от "зеркалирования" покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, но продолжит продавать валюту в период с 6 декабря по 14 января на сумму 8,4 млрд руб. в день. Таким образом, констатирует Мильчакова, ЦБ РФ в декабре текущего года и начале следующего снова станет чистым продавцом валюты с ежедневным объемом 3 млрд руб. (за вычетом планируемых покупок валюты Минфином). "Рубль, как видим, положительно отреагировал на эти заявления", - отмечает аналитик Freedom Finance Global.

"Очередное решение совета директоров Банка России по ключевой ставке будет обнародовано 20 декабря, и новое повышение процентной ставки мы считаем практически предрешенным, что также может положительно повлиять на рубль в конце декабря. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на конец года: 98-107 руб./$1, 103-111 руб./EUR1 и 13,5-15 руб. за юань соответственно", - пишет эксперт в материале инвесткомпании.

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