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04 декабря 2024 года 17:00
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 53 руб
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 53 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 49,5 рубля, потенциальная доходность: до 7,1%, сообщается в материале главного аналитика Алана Казиева. Эксперт выделяет следующие технические сигналы роста: После падения на 24% на 4-х часовом графике появились японские модели разворота. - Модель разворота "пинцет" на дне рынка представляет собой надежный, но не безусловно предсказуемый сигнал потенциального изменения тренда. - Модель разворота "зонтик". Паттерн часто проявляется после достижения новых минимумов. Он характеризуется резким падением цены, за которым следует неожиданный восходящий импульс, закрывающий торговый день на положительной территории. Эта "свеча" подобно раскрытому зонтику отображает противостояние покупателей и продавцов, где покупатели в последний момент берут инициативу, преодолевая давление продавцов. "Наличие двух паттернов в одной области, на наш взгляд, увеличивают вероятность коррекционного движения вверх", - указывает Казиев. "Формируя спекулятивную позицию "лонг", мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит установить на уровне 48 руб. и ниже", - предупреждает аналитик "Альфа-Инвестиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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