"Финам" повысил рейтинг акций Аэрофлота до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Аэрофлота" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 60,2 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 23,4%, сообщается в материале Саида Керимханова.

"Бумаги эмитента заметно просели после выхода отчета - скорее всего, ввиду резкого увеличения расходов компании, связанного с ростом затрат на топливо, техобслуживание и запчасти для воздушных судов. Негативную роль сыграло и падение курса рубля, эффект от которого ожидается в 4К24. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA 2025Е и EV/S 2025E относительно аналогов, - пишет эксперт. - Ключевыми рисками для "Аэрофлота" видим усиление геополитического напряжения, ухудшение прогноза по росту пассажиропотока на 2024-2025 гг. от Росавиации, рост расходов на техобслуживание, керосин и запчасти", - отмечает эксперт.

"Аэрофлот" - крупнейшая в России авиационная группа, которой принадлежат авиакомпания "Аэрофлот", региональные авиалинии "Россия" и лоукостер "Победа".

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