"АКБФ" повысил среднесрочную прогнозную цену акций Аэрофлота до 93,24 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила среднесрочную прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" с 87,38 рубля до 93,24 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 90% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка по-прежнему учитывает 25%-ную дисконт-поправку на риски вложений в бумаги компании", - отмечают эксперты.

"Анализ финансовых показателей за 9М24, а также трендовой динамики доходной ставки (рост на 24% г/г) и дохода к предельному пассажирообороту (рост на 27% г/г) позволил нам скорректировать прогноз по чистой прибыли группы на 2024 год с 52,4 млрд руб. до 69,9 млрд руб., - указывают аналитики инвесткомпании. - Несмотря на сложные налоговые и кредитные условия, поддержка российской экономики за счет сырьевого сегмента и внутренней инфляции будет способствовать замедлению прироста пассажиропотока компании в 2025 году до 0% г/г. Тем не менее высокий спрос на услуги (показатель занятости кресел превышает 90%), ожидаемое снижение реальных ставок во второй половине 2025 года и эффективное управление затратами позволят компании компенсировать часть растущих издержек за счет потребителей. Мы прогнозируем EBITDA на уровне 175,8 млрд руб. и чистую прибыль в 43,9 млрд руб. по итогам 2025 года".

Эксперты также отмечают, что с учетом усиления инфляционных рисков и ужесточения экономической политики в РФ их долгосрочный прогноз по среднегодовому росту выручки эмитента в 2024-2030 годах сохраняется на уровне 16%, а соотношение чистого денежного потока к выручке остается стабильным на уровне 9%.

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