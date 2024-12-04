"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Газпрома"

"БКС Мир инвестиций" подтверждает открытую 6 ноября торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" с ожидаемой доходностью 10% к началу февраля 2025 года, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Подтверждаем торговую идею "Лонг Газпром" с целевой доходностью 10% с открытия идеи к началу февраля. Котировки оставались под давлением вместе с акциями широкого рынка на фоне ухудшения геополитической конъюнктуры. При этом ни один из трех ключевых краткосрочных драйверов - отмена допналога, рост цен на газ в Европе и дивиденды - пока не отразился в полной мере в цене акций "Газпрома", - пишут аналитики.

Они ожидают высокий рост котировок на фоне восстановления рынка. Среди ключевых предпосылок - текущая перепроданность акций и появление катализаторов в краткосрочном периоде. Ключевыми рисками для идеи, на взгляд экспертов, могут стать геополитика и макроэкономическая ситуация: "Газпром" довольно чувствителен к изменению геополитической конъюнктуры.

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