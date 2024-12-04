"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Henderson с целью 681,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с целью 681,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 548 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

За 10 месяцев 2024 года выручка Henderson увеличилась на 25% до 15,9 млрд руб. при росте онлайн-продаж на 50%, отмечают аналитики. Долговая нагрузка остается низкой: отношение чистого долга к EBITDA - 1,2x. Henderson выплачивает 50% прибыли в виде дивидендов. Эксперты ожидают, что по итогам 2024 года компания выплатит 36 руб. на акцию с доходностью 6,3%.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 681,8 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 548 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,47", - указывают в "Финаме".

Henderson - лидер российского фешен-ритейла. Компания продает одежду, обувь и парфюм для мужчин.

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