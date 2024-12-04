"Финам" сохраняет рейтинг акций Visa на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал роста на 8,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Среди американских финкомпаний мы по-прежнему считаем привлекательными для среднесрочных покупок акции Visa, оператора крупнейшей международной платежной системы, - отмечают эксперты. - Благодаря сохраняющейся на достаточно высоком уровне экономической активности в США и мире Visa в этом году демонстрирует весьма неплохие операционные и финансовые показатели. Так, выручка в IV квартале 2024 фингода с окончанием 30 сентября повысилась на 11,7% (г/г) до $9,62 млрд, скорр. EPS - на 16,3% до $2,71, причем оба показателя превзошли консенсус-прогнозы".

На взгляд аналитиков "Финама", преимуществом Visa является устойчивый баланс (соотношение Чистый долг/EBITDA составляет порядка 0,2х) и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет компании направлять значительные средства на выплаты акционерам. Прогнозы предполагают продолжение экономического подъема в мире в ближайшие годы, а начавшееся в этом году смягчение монетарной политики в Штатах и Европе должно оказать дополнительную поддержку деловой и потребительской активности.

На этом фоне, по мнению экспертов, можно рассчитывать на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам Visa.

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