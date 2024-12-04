"Ренессанс Капитал" пересмотрел прогноз среднего курса рубля на 2025г до 104,5 руб./$1 с 96 руб./$1

"Ренессанс Капитал" пересмотрел свой базовый прогноз среднего курса рубля на 2025 год до 104,5 руб./$1 с 96 руб./$1 (при цене на российскую нефть на уровне $65 за баррель), говорится в обзоре экономистов Олега Кузьмина и Андрея Мелащенко.

На данный момент, полагают эксперты инвесткомпании, рубль выглядит "немного недооцененным", однако при текущих внешних условиях равновесный уровень курса переместится из области "100-минус" в область "100-плюс".

Дальнейшего ослабления рубля экономисты не ожидают (с условием сохранения цен на нефть на неизменном уровне). По их мнению, состояние валютного рынка позволяет предположить, что последний шок на текущем этапе купировался, а рост продаж юаней со стороны Банка России обеспечивает умеренную поддержку рублю, равно как и сохранение положительного сальдо текущего счета платежного баланса, которое сезонно вырастет в первом квартале 2025 года. Последние санкции помимо экспорта также должны были затронуть каналы расчетов за импорт и проведение трансграничных переводов, отмечают они, в то время как высокий уровень реальных ставок ограничивает в некоторой мере спрос на иностранные активы.

Если же национальная валюта продолжит значительно ослабевать, то по предположениям экспертов, Банк России может начать проводить интервенции "от собственного имени в целях обеспечения финансовой стабильности" - при ослаблении рубля более быстром, чем наблюдалось в конце ноября, когда курс приближался к отметке в 115 руб./$1. Другой опцией регулятора может стать ужесточение мер по контролю за движением капитала (по аналогии с весной 2022 года), если курс достигнет отметки порядка 120 руб./$1.

Кроме того, по оценкам Кузьмина и Мелащенко, правительство может вновь поднять нормативы по продаже экспортной/репатриации валютной выручки, если курс приблизится к отметке порядка 120 руб./$1. "При этом ужесточение должно будет носить "сигнальный" характер и не быть существенным, так как в противном случае усилятся сложности с расчетами за импорт, что будет иметь как минимум не менее благоприятные последствия для инфляции, чем более слабый курс", - подчеркивают они.

Ранее Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу. Свое решение ЦБ объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков. При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день. Так, по оценкам "Ренессанс Капитала", регулятор "прибегнул к наиболее мягкому способу поддержки курса".

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКОЙ?

Экономисты "Ренессанс Капитала" ожидают повышения ключевой ставки в декабре на 200 базисных пунктов, до 23%, с жесткой риторикой и указанием ЦБ на вероятное повышение в феврале.

"Последние заседания показали, что Банк России склоняется в пользу шага в 100 базисных пунктов при отсутствии каких-то значимых сюрпризов, и в пользу 200 базисных пунктов при наличии таких сюрпризов. К ближайшему заседанию сюрпризов у регулятора два: динамика инфляции и обменный курс - в целом, даже меньше, чем в октябре (инфляция, бюджет, тарифы), что позволяет нам рассчитывать на повышение ставки на 200 базисных пунктов", - пишут они.

Риск резкого повышения ставки, типичного для прошлых эпизодов ослабления курса, в том числе на внеплановых заседаниях, сейчас "относительно невелик".

"Банк России будет использовать данный инструмент, только в случае существенной убежденности, что волатильность курса связана с шоками оттоков капитала, а не сложностями с поступлениями экспортной выручки или подстройкой валютного рынка к новым условиям", - считают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.