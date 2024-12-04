.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Ренессанс Капитал" пересмотрел прогноз среднего курса рубля на 2025г до 104,5 руб./$1 с 96 руб./$1
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 декабря 2024 года 12:52
"Ренессанс Капитал" пересмотрел прогноз среднего курса рубля на 2025г до 104,5 руб./$1 с 96 руб./$1
"Ренессанс Капитал" пересмотрел свой базовый прогноз среднего курса рубля на 2025 год до 104,5 руб./$1 с 96 руб./$1 (при цене на российскую нефть на уровне $65 за баррель), говорится в обзоре экономистов Олега Кузьмина и Андрея Мелащенко. На данный момент, полагают эксперты инвесткомпании, рубль выглядит "немного недооцененным", однако при текущих внешних условиях равновесный уровень курса переместится из области "100-минус" в область "100-плюс". Дальнейшего ослабления рубля экономисты не ожидают (с условием сохранения цен на нефть на неизменном уровне). По их мнению, состояние валютного рынка позволяет предположить, что последний шок на текущем этапе купировался, а рост продаж юаней со стороны Банка России обеспечивает умеренную поддержку рублю, равно как и сохранение положительного сальдо текущего счета платежного баланса, которое сезонно вырастет в первом квартале 2025 года. Последние санкции помимо экспорта также должны были затронуть каналы расчетов за импорт и проведение трансграничных переводов, отмечают они, в то время как высокий уровень реальных ставок ограничивает в некоторой мере спрос на иностранные активы. Если же национальная валюта продолжит значительно ослабевать, то по предположениям экспертов, Банк России может начать проводить интервенции "от собственного имени в целях обеспечения финансовой стабильности" - при ослаблении рубля более быстром, чем наблюдалось в конце ноября, когда курс приближался к отметке в 115 руб./$1. Другой опцией регулятора может стать ужесточение мер по контролю за движением капитала (по аналогии с весной 2022 года), если курс достигнет отметки порядка 120 руб./$1. Кроме того, по оценкам Кузьмина и Мелащенко, правительство может вновь поднять нормативы по продаже экспортной/репатриации валютной выручки, если курс приблизится к отметке порядка 120 руб./$1. "При этом ужесточение должно будет носить "сигнальный" характер и не быть существенным, так как в противном случае усилятся сложности с расчетами за импорт, что будет иметь как минимум не менее благоприятные последствия для инфляции, чем более слабый курс", - подчеркивают они. Ранее Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу. Свое решение ЦБ объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков. При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день. Так, по оценкам "Ренессанс Капитала", регулятор "прибегнул к наиболее мягкому способу поддержки курса". ЧТО БУДЕТ СО СТАВКОЙ? Экономисты "Ренессанс Капитала" ожидают повышения ключевой ставки в декабре на 200 базисных пунктов, до 23%, с жесткой риторикой и указанием ЦБ на вероятное повышение в феврале. "Последние заседания показали, что Банк России склоняется в пользу шага в 100 базисных пунктов при отсутствии каких-то значимых сюрпризов, и в пользу 200 базисных пунктов при наличии таких сюрпризов. К ближайшему заседанию сюрпризов у регулятора два: динамика инфляции и обменный курс - в целом, даже меньше, чем в октябре (инфляция, бюджет, тарифы), что позволяет нам рассчитывать на повышение ставки на 200 базисных пунктов", - пишут они. Риск резкого повышения ставки, типичного для прошлых эпизодов ослабления курса, в том числе на внеплановых заседаниях, сейчас "относительно невелик". "Банк России будет использовать данный инструмент, только в случае существенной убежденности, что волатильность курса связана с шоками оттоков капитала, а не сложностями с поступлениями экспортной выручки или подстройкой валютного рынка к новым условиям", - считают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЭКОНОМИКА-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
04 декабря 2024 года 14:12
Акции "Норильского никеля", "Роснефти" и "Т-Технологий" могут быть интересны для покупок в декабре, полагает аналитик "Альфа-Инвестиций" Валерий Емельянов. "Держим фокус на бумаги, которые обогнали Индекс Мосбиржи в ноябре, их мультипликаторы ниже, чем у конкурентов, и по ним преобладают... читать дальше
.04 декабря 2024 года 13:41
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Т-Технологий" на уровне "покупать" с целевой ценой 3509,7 руб., что предполагает потенциал роста 47%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Т-Технологии", материнская структура "Т-Банка", продолжает демонстрировать высокие темпы роста финансовых... читать дальше
.04 декабря 2024 года 13:10
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал роста на 8,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Среди американских финкомпаний мы по-прежнему считаем привлекательными для среднесрочных покупок... читать дальше
.04 декабря 2024 года 12:15
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова. "Цены на газ неуклонно растут и уже достигли $550 за тыс. куб. м - в Европе установилась прохладная погода в... читать дальше
.04 декабря 2024 года 11:51
"Альфа-банк" нейтрально оценивает операционные результаты "Московской биржи" за ноябрь 2024 года и сохраняет рекомендацию "выше рынка" для ее акций с целевой ценой 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. "Операционные результаты "Московской биржи" за ноябрь нейтральны для котировок акций,... читать дальше
.04 декабря 2024 года 11:26
Котировки золота вряд ли выйдут из диапазона $2600-2700 за тройскую унцию до конца 2024 года, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Активация защитной функции позволяет не замечать рост глобального доллара - у цены драгметалла и индекса доллара DXY обратная корреляция, тем не... читать дальше
.04 декабря 2024 года 11:06
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 250 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитиков. Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года уменьшился на... читать дальше
.04 декабря 2024 года 10:38
АКБФ понизил прогнозную цену "обычки" и "префов" Сбербанка до 397,11 руб. и 353,13 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 403,58 руб. до 397,11 руб. и с 397,11 руб. до 353,13 руб. за штуку соответственно, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Мы... читать дальше
.04 декабря 2024 года 09:59
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2500-2565 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Динамика акций, вероятно, будет разнонаправленной. "Лучше рынка" могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа": во вторник они достигли уровня поддержки... читать дальше
.04 декабря 2024 года 09:43
Рубль в целом обладает шансами на укрепление до 14 руб. за юань и даже ниже к концу текущего года, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Из позитивных новостей стоит отметить укрепление рубля, который в паре с юанем закрылся под отметкой... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.