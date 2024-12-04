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Главная / Аналитикам / Аналитика / АКБФ понизил прогнозную цену "обычки" и "префов" Сбербанка до 397,11 руб. и 353,13 руб. соответственно
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04 декабря 2024 года 10:38
АКБФ понизил прогнозную цену "обычки" и "префов" Сбербанка до 397,11 руб. и 353,13 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 403,58 руб. до 397,11 руб. и с 397,11 руб. до 353,13 руб. за штуку соответственно, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Мы повысили применяемую в расчете справедливой стоимости акций Сбербанка дисконт - поправку на инвестиционные риски, прежде всего, нерыночного характера с 20% до 30%, что несколько выше среднего значения данного показателя для эмитентов в нашем покрытии, - пишут эксперты в комментарии. - Ранее аналогичные корректировки были произведены в рамках переоценки справедливой стоимости бумаг банка "Санкт - Петербург" и ВТБ. Расчетное значение справедливой стоимости акций предполагает по-прежнему высокий с точки зрения среднесрочных отраслевых оценок 49% и 46%-ный потенциал роста". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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