Акции МДМГ - защитный актив с весомым потенциалом роста - "Цифра брокер"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") - защитный актив с весомым потенциалом роста, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Акции "МД Медикал Груп" сейчас оцениваются с небольшим дисконтом по отношению к историческим средним мультипликаторам, - пишут эксперты. - По нашей оценке, справедливая цена одной акции составляет 1053 руб., хотя потенциал роста сейчас ограничен жесткими денежно-кредитными условиями в экономике".

Если рассматривать публичных эмитентов, главным конкурентом "МД Медикал Груп", на взгляд аналитиков, является компания ЕМЦ. "Оцениваются рынком они сейчас примерно одинаково, но МДМГ имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ: высокая корпоративная культура и заинтересованность менеджмента в росте капитализации и в общении с миноритарными акционерами; прогнозируемые и стабильные дивиденды; рост бизнеса", - подчеркивают стратеги "Цифра брокера".

Кроме того, МДМГ проводит активную экспансию в регионы, где культура платной медицины только формируется. По мнению аналитиков, ЕМЦ будет сложно составить конкуренцию для "МД Медикал Груп", т. к. клиники ЕМЦ ориентированы в основном на состоятельных клиентов премиум сегмента.

"Акции "МД Медикал Груп" с начала года показывают опережающую рынок динамику и оправдывают защитную характеристику сектора здравоохранения. При этом акции защитного плана не только позволяют с определенной степенью спокойствия переждать кризисные явления, получая стабильный денежный поток, но и обладают весомым потенциалом для роста благодаря тому, что компания ежегодно вводит в эксплуатацию новые проекты", - резюмируют эксперты инвесткомпании.

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