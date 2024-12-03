"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Транснефти до 1742,8 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций "Транснефти" с 1805,1 руб. до 1742,8 руб. за бумагу, что предполагает 71%-ный потенциал роста и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Транснефть" планирует с 6 декабря 2024 года повысить тарифы на транспортировку нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов на 13,8%, - отмечают эксперты. - Мы ожидаем, что повышение внутренних тарифов в 2025 году может быть ниже прогнозируемого уровня инфляции. Однако рост выручки компании от продажи нефти в среднесрочной перспективе может составить порядка 30% от общего объема. С учетом наших прогнозов цен на нефть (до $120-$130 за баррель в II полугодии 2025 года) и курса рубля (95-105 руб. за доллар США, 15,3-16,3 руб. за юань) ожидаем увеличения выручки "Транснефти" на 16,5% в 2025 году".

Прогноз экспертов "АКБФ" чистой прибыли "Транснефти" на 2025 год, несмотря на возможное повышение налога на прибыль, составляет 340 млрд руб. (ранее 336,4 млрд руб.). Они также отмечают улучшение рыночной конъюнктуры и ожидаемый рост рентабельности компании.

"На фоне ужесточения условий бизнеса, а также в отсутствие реакции властей на предложение повысить тариф на прокачку нефти на 8,7% в 2025 году, мы снизили долгосрочные прогнозы роста выручки "Транснефти" за период 2024-2031 годов до 9% (среднее значение за 2013-2023 годы составляло порядка 6%), - указывают аналитики. - Среднегодовой уровень чистого денежного потока к выручке также снижен с 10% до 9%. При этом стабильность инвестиционной программы остается ключевым фактором. Ожидаем, что в период до 2026 года соотношение CAPEX к выручке компании останется в диапазоне 15-25%".

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