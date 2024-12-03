Акции Промомеда привлекательны для долгосрочной покупки - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Промомеда" являются привлекательными для долгосрочного вложения, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил операционные результаты за девять месяцев 2024 года. "Промомед" демонстрирует уверенный рост выручки, подкрепленный опережающим темпом роста продуктового портфеля компании над ростом фармацевтического рынка. В 2025 году мы ожидаем выхода новых препаратов компании в сегментах Эндокринология, Неврология, Противовирусные и Онкология. На наш взгляд, акции компании являются привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты в аналитическом материале.

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