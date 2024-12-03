SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

Эмитент покупает "Улыбку радуги". Считаем, что сделку могли закрыть без привлечения дополнительного долга. Долговая нагрузка "Ленты" остается умеренной - соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2024 года будет на уровне 1,2, - пишут эксперты в обзоре. - Нам нравится, что интеграция "Улыбки радуги" пройдет по модели поглощения сети "Монетка": бренд и команду топ-менеджмента сохранят, а темпы расширения магазинов останутся прежними. А еще поглощение позволит продавать товары собственной торговой марки "Улыбки радуги" в гипермаркетах "Лента" и улучшить условия закупок для части ассортимента. На сделку смотрим позитивно - благодаря ей "Лента" укрепляет статус мультиформатного ритейлера".

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