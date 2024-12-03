"Финам" сохраняет прогнозную цену бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF на уровне $105

"Финам" сохраняет прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF на уровне $105 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 14%, и рекомендация "держать" для них, сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина.

"В текущей ситуации перспективы динамики цен на палладий в 2025 году не носят ярко выраженного характера. Большинство экспертов прогнозируют, что цены на палладий будут колебаться в диапазоне $930-1200/унцию в ближайший год. То есть в лучшем случае это предполагает подъем цен в районе 20% относительно текущих уровней, что можно связать с дефицитом предложения и увеличением спроса на палладий в различных отраслях, - пишет эксперт инвесткомпании. - Мы полагаем, что фундаментально рынок палладия находится сейчас на равновесных уровнях, недалеко от сильных уровней поддержки цен. Исходя из этого, сохраняем целевую цену по паям фонда Aberdeen Standard Physical Palladium Shares на уровне $105 за бумагу, что при текущей цене в $92 дает потенциал роста около 14% на ближайшие двенадцать месяцев и соответствует рекомендации "держать".

Aаberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF является единственным чисто палладиевым ETF на рынке США, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестиционная цель заключается в том, чтобы его акции отражали изменение цены палладия за вычетом расходов на деятельность фонда.

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