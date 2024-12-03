Дивдоходность акций Сбербанка за 2024г может составить 15,2% - "Финам"

Дивидендная доходность акций Сбербанка за 2024г может составить 15,2%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".

"Сбербанк демонстрирует весьма уверенные финансовые показатели в этом году. Так, чистая прибыль банка по МСФО в январе-сентябре увеличилась на 6,8% (г/г) до 1,23 трлн рублей при рентабельности капитала на довольно высоком уровне 25,2%, - отмечают аналитики. - Мы ожидаем, что Сбер продемонстрирует позитивную динамику прибыли по итогам всего текущего года, при этом устойчивая капитальная позиция позволит банку и далее выплачивать щедрые дивиденды. По нашей оценке, размер дивиденда за 2024 год может достичь 35,9 руб. на обыкновенную (ао) и привилегированную (ап) акцию, что предполагает весьма высокую для столь крупной голубой фишки доходность в 15,2%. Наш рейтинг по ао и ап Сбербанка - "покупать" с целевой ценой 356,5 руб. и потенциалом роста около 51%".

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