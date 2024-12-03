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Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена нефти в декабре может стабилизироваться на уровнях около $74/барр., цена золота - около $2650/унц. - SberCIB
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03 декабря 2024 года 14:24
Цена нефти в декабре может стабилизироваться на уровнях около $74/барр., цена золота - около $2650/унц. - SberCIB
Цена золота в декабре составит в среднем $2650 за тройскую унцию, а нефти - около $74 за баррель Brent, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Цена золота в декабре, по мнению экспертов, может вернуться к отметке $2650/унц. "В фокусе будет заседание ФРС, и рынок ждет, что ставку снизят до 4,25-4,5%. Геополитическая составляющая остается актуальной, и в случае эскалации цены могут вернуться к $2700/унц. Базовый прогноз на следующий год - $2750/унц.", - отмечается в комментарии SberCIB. Что касается нефти, то аналитики ждут в декабре стабилизации котировок на уровне $74/барр. "В центре внимания - встреча стран-членов ОПЕК+, - пишут стратеги инвестбанка. - Считаем, что организация продлит сокращение добычи минимум до второго квартала 2025года. Поддержать котировки может также снижение ставки ФРС. Наш базовый сценарий на 2025год - $75/барр.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-НЕФТЬ/ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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