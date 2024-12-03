Следующий год будет весьма непростым для банковского сектора РФ - "Финам"

Следующий год будет весьма непростым для банковского сектора РФ - ожидается резкое ослабление динамики доходов банков по основным направлениям деятельности при увеличении расходов на кредитный риск, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".

"2025 год, вероятно, будет весьма непростым для банковского сектора, учитывая прогнозы заметного замедления темпов роста российской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, близкой к предельной загрузке производственных мощностей в стране, сохраняющегося дефицита квалифицированных работников, сложностей с цепочками поставок и трансграничных расчетов из-за западных санкций и т.п., - прогнозируют аналитики. - По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в следующем году замедлится до 2,5% с ожидаемых 3,9-4% по итогам 2024 года. Прогноз Банка России более пессимистичен и предполагает ослабление экономического роста до 0,5-1,5%. Ухудшение макроэкономической конъюнктуры будет оказывать заметное давление на банковский бизнес".

Между тем Банк России продолжит принимать меры, направленные на сдерживание кредитования в стране, причем теперь его главной целью станет корпоративный сегмент, подчеркивают эксперты.

Также в следующем году продолжится ужесточение регулирования ипотечного рынка. В частности, с 1 января в РФ заработает единый ипотечный стандарт, который устанавливает для банков ряд ограничений при выдаче ипотечных кредитов и должен минимизировать распространение различных схем с повышенными рисками для заемщиков.

"Указанные выше меры наряду с более продолжительным, чем предполагалось ранее, периодом сверхжесткой ДКП в стране, как ожидается, существенно ограничат возможности банков по наращиванию кредитования, - полагают аналитики "Финама". - Как выразился зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, в 2025 году банковский сектор ожидает "кредитная засуха" - прирост кредитных портфелей банков как в розничном, так и в корпоративном сегменте может стать минимальным за 10 лет".

На таком фоне стратеги инвесткомпании ожидают резкого ослабления динамики доходов банков по основным направлениям деятельности при увеличении расходов на кредитный риск из-за повышения закредитованности заемщиков и продолжающемся достаточно быстром росте операционных расходов.

Как результат, чистая прибыль сектора в следующем году, по оценке "Финама", может снизиться в район 2,5-2,8 трлн рублей против ожидаемых рекордных 3,6-3,8 трлн рублей по итогам 2024 года, хотя она и будет оставаться н а исторически довольно высоком уровне.

"При этом мы считаем, что находящиеся в нашем покрытии Сбербанк и "Т-Технологии" благодаря сильным брендам и эффективным бизнес-моделям будут выглядеть лучше сектора в целом и смогут продолжить демонстрировать положительную динамику финпоказателей. Поэтому мы сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на их бумаги. Кроме того, в финансовом секторе мы выделяем "Московскую биржу", которая в среднесрочной перспективе будет оставаться бенефициаром высоких ставок", - резюмируют аналитики.

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