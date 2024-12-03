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03 декабря 2024 года 12:25
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Промомеда
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Промомеда", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал 2024 года, которые нас порадовали. Теперь ждем сильной динамики в IV квартале. В целом по году прогнозируем, что выручка повысится на 35% г/г (до 21,4 млрд руб.). Но самый сильный рост ждем в 2025 году (+75% г/г). Пока менеджмент компании подтверждает свои прогнозы на 2025 год, хотя это будет в своем роде серьезный вызов и важный тест для ее стратегии, - пишет эксперт. - Мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции "Промомеда". IV квартал будет чрезвычайно важен для выполнения плана по году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМОМЕД-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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