"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Промомеда

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Промомеда", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал 2024 года, которые нас порадовали. Теперь ждем сильной динамики в IV квартале. В целом по году прогнозируем, что выручка повысится на 35% г/г (до 21,4 млрд руб.). Но самый сильный рост ждем в 2025 году (+75% г/г). Пока менеджмент компании подтверждает свои прогнозы на 2025 год, хотя это будет в своем роде серьезный вызов и важный тест для ее стратегии, - пишет эксперт. - Мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции "Промомеда". IV квартал будет чрезвычайно важен для выполнения плана по году".

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