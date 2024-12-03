"Финам" повысил рейтинг акций Lam Research до "покупать" и целевую цену до $87,6 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18,6% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Квартальный отчет Lam Research показал сильные результаты, и компания имеет хорошие перспективы сохранить положительную динамику благодаря восстановлению спроса на оборудование для производства чипов, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Несмотря на снижение продаж в Китае, менеджмент ожидает, что рост в других сегментах компенсирует этот спад. Акции компании заметно подешевели за последние месяцы и на данный момент выглядят привлекательными для покупки".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов.

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