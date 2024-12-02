"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с целевой ценой 590 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

"Роснефть" отчиталась за девять месяцев 2024 года, - пишут эксперты. - Результаты квартал к кварталу показали падение финансовых показателей. На выручку продолжает давить снижение мировых цен на нефть и ограничения ОПЕК+ на добычу сырья. На чистой прибыли предсказуемо негативно сказалось повышение налогов с 20 до 25% с 2025 года. По стандартам МСФО отложенный налог уже отражается в результатах третьего квартала. Дополнительным негативным фактором для чистой прибыли стало ослабление рубля в течение отчетного периода - из-за курсовой переоценки валютных обязательств компании".

По мнению главного аналитика "Т-Инвестиций" Кирилла Комарова, результаты нельзя назвать слабыми. Свою роль сыграли два краткосрочных негативных эффекта, один из которых не повторится в будущем (налоговый убыток), а другой (убыток по курсовым разницам) - может сыграть в противоположную сторону с укреплением рубля. Он ожидается после разрешения проблем с валютными расчетами.

"У "Роснефти" в долгосрочной перспективе есть сильные драйверы роста - например, реализация проекта Восток Ойл, - отмечается далее в комментарии. - А краткосрочно бумага может отыграть отставание от "ЛУКОЙЛа" в последние месяцы. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" и таргет 590 рублей за бумагу".

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