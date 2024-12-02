Вероятна нейтральная динамика цен на нефть в ближайшие недели - "БКС МИ"

Вероятна нейтральная динамика цен на нефть в ближайшие недели, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Булата Мударисова.

"Ситуация в Сирии накалилась, а производственная активность в Поднебесной резко ускорилась - все это привело к росту котировок нефти. Но наш взгляд на неделю нейтральный: отмечаем баланс между позитивными и негативными новостями для нефтяного рынка. Нефть марки Brent торгуется довольно близко к нашему целевому уровню на 2025 год ($70 за баррель)", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.