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02 декабря 2024 года 17:24
"Т-Инвестиции" осторожно смотрят на акции Диасофта
Аналитики "Т-Инвестиций" с осторожностью смотрят на перспективы котировок акций "Диасофта", сообщается в материале брокера. Поставщик IT-решений опубликовал результаты за первое полугодие 2024 года. Компания показала существенное замедление выручки во втором квартале, что связано с более низкими продажами программных продуктов и лицензий на ПО, отмечают эксперты. Законтрактованная выручка также осталась практически без изменений против 1К24. Эмитент недавно начала работу с госсектором. "Диасофт" вышел на рынок "Управление ресурсами предприятия" (ERP), что должно немного поменять позиционирование компании на рынке и поддержать рост выручки в среднесрочной перспективе, обращают внимание аналитики "Т-Инвестиций". "Напомним, что, как и у большинства российских провайдеров ПО, в результатах компании присутствует фактор сезонности и большая часть выручки приходится на третий квартал, в то время как расходы более планомерно распределены в течение года", - пишут эксперты в обзоре. Рентабельность по EBITDA снизилась до 19% по итогам второго квартала, что связано с давлением со стороны расходов на персонал. Чистая прибыль составила 201 млн руб. "Диасофт" продолжил активно инвестировать в существующие и новые продуктовые решения, по итогам квартала затраты на разработку программного обеспечения составили 325 млн руб. "В целом компания показала замедление темпов роста выручки, что вызывает некоторое беспокойство. На рентабельность продолжается давление со стороны расходов на персонал, затраты на разработку новых продуктов также растут. Однако, результаты за первое полугодие года могут быть нерепрезентативны, учитывая сезонность бизнеса. Мы с осторожностью смотрим на бумаги компании", - заключают аналитики брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДИАСОФТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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