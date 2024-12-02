.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 декабря 2024 года 16:57
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков брокера. Крупнейший отечественный авиаперевозчик представил неоднозначные финансовые результаты по итогам третьего квартала текущего года, отмечают эксперты. "Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Аэрофлота". Ожидаем, что чистая прибыль группы в четвертом квартале может оказаться под давлением на фоне замедления темпов роста выручки, индексации заработных плат пилотов на 30%, а также отрицательных валютных переоценок лизинговых контрактов в результате резкого ослабления рубля. По нашим оценкам, это снижает вероятность выплаты дивидендов за 2024 год", - пишут они в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
02 декабря 2024 года 19:05
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила целевую цену акций "Магнита" с 6568,44 руб. до 6415,16 руб. за штуку, что предполагает 42%-ный потенциал роста и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить... читать дальше
.02 декабря 2024 года 18:44
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с целевой ценой 590 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков брокера. "Роснефть" отчиталась за девять месяцев 2024 года, - пишут эксперты. - Результаты квартал к кварталу показали падение финансовых показателей.... читать дальше
.02 декабря 2024 года 18:21
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций АФК "Система" с 24 до 18 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы оцениваем финансовые результаты АФК "Система" по МСФО за 9М2024 года негативно - за третий квартал долговая нагрузка увеличилась и уже составляет 4,5х, а рост ставок... читать дальше
.02 декабря 2024 года 17:52
Вероятна нейтральная динамика цен на нефть в ближайшие недели, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Булата Мударисова. "Ситуация в Сирии накалилась, а производственная активность в Поднебесной резко ускорилась - все это привело к росту котировок нефти. Но наш взгляд на... читать дальше
.02 декабря 2024 года 17:24
Аналитики "Т-Инвестиций" с осторожностью смотрят на перспективы котировок акций "Диасофта", сообщается в материале брокера. Поставщик IT-решений опубликовал результаты за первое полугодие 2024 года. Компания показала существенное замедление выручки во втором квартале, что связано с более низкими... читать дальше
.02 декабря 2024 года 16:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Газпрома", сообщается в материале аналитика Булата Мударисова. "Выручка эмитента выросла по сравнению с прошлым годом, но не дотянула до наших прогнозов и консенсуса. При этом компания получила 53 млрд руб.... читать дальше
.02 декабря 2024 года 15:51
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "Вклад результатов за 9М24 в потенциальный дивиденд на акцию за 2024 год составляет 17,8 руб. (дидоходность - 14%). Наш текущий... читать дальше
.02 декабря 2024 года 15:23
Акции МКПАО "Лента" в настоящее время являются хорошей идеей для вложений в секторе российского ритейла, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. Эмитент приобретает 100% сети магазинов в формате дрогери (косметика и товары для дома) "Улыбка радуги", одобрение... читать дальше
.02 декабря 2024 года 15:00
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 669,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 38,4%, сообщается в материале инвесткомпании. "Вышедшая отчетность "Роснефти" за III квартал показала ожидаемое сокращение прибыли из-за разовых факторов, -... читать дальше
.02 декабря 2024 года 14:31
Акции "Интер РАО", банка "Санкт-Петербург" и НЛМК будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "Интер РАО" сохраняют сильные перспективы роста после публикации позитивной отчетности за III квартал, - отмечает эксперт. - С точки зрения технического анализа... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.