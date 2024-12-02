"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков брокера.

Крупнейший отечественный авиаперевозчик представил неоднозначные финансовые результаты по итогам третьего квартала текущего года, отмечают эксперты.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Аэрофлота". Ожидаем, что чистая прибыль группы в четвертом квартале может оказаться под давлением на фоне замедления темпов роста выручки, индексации заработных плат пилотов на 30%, а также отрицательных валютных переоценок лизинговых контрактов в результате резкого ослабления рубля. По нашим оценкам, это снижает вероятность выплаты дивидендов за 2024 год", - пишут они в обзоре.

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