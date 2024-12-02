"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Газпрома

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Газпрома", сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.

"Выручка эмитента выросла по сравнению с прошлым годом, но не дотянула до наших прогнозов и консенсуса. При этом компания получила 53 млрд руб. убытка из-за отложенного убытка. Тем не менее финансы "Газпрома" по сравнению с 2023 годом улучшаются, и шансы на рост дивидендов повышаются, - пишет эксперт. - Мы позитивно смотрим на акции компании. Бумаги торгуются с Р/Е 2024п на уровне 4,2х, потенциал роста котировок на горизонте двенадцати месяцев составляет 53%", - указывает эксперт.

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