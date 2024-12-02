Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Газпрома

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Вклад результатов за 9М24 в потенциальный дивиденд на акцию за 2024 год составляет 17,8 руб. (дидоходность - 14%). Наш текущий прогноз предусматривает дивиденды в размере 23-24 руб./акцию (дивдоходность - 19%). С одной стороны, размер EBITDA в 4К23 был незначительным (по нашим оценкам - 19 млрд руб.), и при обычной EBITDA отношение скорректированного чистого долга к EBITDA на конец 4К24 окажется даже ниже 2,0, - пишут эксперты. - С другой стороны, нельзя полностью исключать, что бумажные статьи вновь значительно повлияют на EBITDA, и тогда соотношение чистый долг/EBITDA превысит 2,5, что снизит вероятность выплаты половины скорректированной чистой прибыли в качестве дивидендов".

Бахтин и Мордовцев также отмечают, что в текущем месяце важные для компании новости могут быть связаны с развитием ситуации вокруг платежей от ЕС через Газпромбанк (пока возможны до 20 декабря), а также прекращением/продолжением поставок газа через Украину.

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