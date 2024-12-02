Акции Ленты - хорошая идея в секторе ритейла - ПСБ

Акции МКПАО "Лента" в настоящее время являются хорошей идеей для вложений в секторе российского ритейла, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

Эмитент приобретает 100% сети магазинов в формате дрогери (косметика и товары для дома) "Улыбка радуги", одобрение Федеральной антимонопольной службы на совершение сделки уже получено.

"Улыбка радуги" - вторая по размеру компания на рынке дрогери, уступает только "Магнит косметик". За счет приобретения "Лента" резко усилится в сегменте непродовольственных товаров, что полностью укладывается в ее стратегию переформатирования и перехода от гипермаркетов к дискаунтерам и диверсификации бизнеса, отмечает аналитик.

Сделка осуществляется за счет преимущественно собственных, а не заемных средств, что положительно в текущих условиях, обращает внимание Крылова.

По итогам сделки "Лента" получит 1,5 тыс. магазинов и три распределительных центра. В выручке "Лента" прибавит около 5% за 9М24. "Улыбка радуги" выручила 29,6 млрд руб. - 4,7% от выручки всей "Ленты", указывает эксперт ПСБ.

"Мы считаем "Ленту" хорошей идеей в секторе ритейла. Впереди "горячий" четвертый квартал, результаты ожидаются сильными - в том числе за счет "Монетки", которую эмитент приобрел год назад. "Улыбку радуги" "Лента" начнет консолидировать с декабря", - пишет Крылова в материале.

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