"Финам" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 669,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 38,4%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Вышедшая отчетность "Роснефти" за III квартал показала ожидаемое сокращение прибыли из-за разовых факторов, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - В то же время на фоне ослабления рубля и стабильных цен на нефть с IV квартала мы ожидаем более позитивной динамики финансовых результатов, которая может сохраниться и в 2025 году. Кроме того, "Роснефть" имеет умеренную оценку в 3,7 P/E 2025E, в периоды снижения акций проводит байбэк и выделяется в секторе развитием проекта "Восток Ойл". На фоне совокупности данных факторов сохраняем позитивный взгляд на акции нефтяника".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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