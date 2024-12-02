Акции Интер РАО, банка "Санкт-Петербург" и НЛМК будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Интер РАО", банка "Санкт-Петербург" и НЛМК будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "Интер РАО" сохраняют сильные перспективы роста после публикации позитивной отчетности за III квартал, - отмечает эксперт. - С точки зрения технического анализа бумаги начали развивать отскок от нижней границы полос Боллинджера и будут привлекательными в течение недели. Кроме того, бумаги сейчас выглядят как способ защититься от роста процентной ставки, учитывая высокую долю процентных доходов. Ожидаем, что к пятнице акции "Интер РАО" будут торговаться в диапазоне 3,895-3,9495 руб. (рост 2-3,4%)".

Акции банка "Санкт-Петербург", с технической точки зрения, отскочили от сильной зеркальной области в районе 300 руб., подчеркивается в комментарии. На взгляд Буянова, это было вполне ожидаемо, учитывая, как часто в прошлом эта область подтверждала свою эффективность. Сейчас есть перспектива роста до ближайшего уровня сопротивления в районе 330 руб., полагает аналитик, и ожидает, что к концу недели бумаги будут торговаться в диапазоне 328-330 руб. (рост 3-4%).

"Помимо ранее преодоленной области сопротивления нисходящего тренда, на графике курсовой стоимости акций НЛМК образовался паттерн "двойное дно" - еще один сигнал о скором развороте тенденции, - указывает стратег БКС. - К концу недели мы ожидаем, что акции НЛМК будут торговаться в диапазоне 128-130 руб. (рост 3-4,5%)".

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