Рубль, вероятно, будет торговаться около 100 руб./$1 и 13,8 руб./юань до конца года - инвестбанк "Синара"

Рубль, вероятно, будет торговаться около 100 руб./$1 и 13,8 руб./юань до конца 2024 года, прогнозирует главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"В последние дни рубль сильно ослаб: факторы, игравшие против него в 3К24, пополнились в начале 4К24 неблагоприятным развитием событий в области геополитики, - пишет эксперт в комментарии. - Полагаем, российская валюта чрезмерно просела, и просадка эта в основном связана с разовыми факторами технического характера. Меры, принимаемые денежными властями, по нашему мнению, носят ограниченный характер. Сейчас мы ожидаем колебания курса USD/RUB около 100 руб./$1 к концу текущего года и также около 100 - в среднем в 2025 году (а CNY/RUB - 13,8 и 13,7 руб. соответственно)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.