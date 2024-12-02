"Финам" подтверждает рейтинг акций Duke Energy на уровне "держать"

"Финам" после изучения отчета за 3К24 подтверждает рейтинг акций Duke Energy на уровне "держать" с целевой ценой $108,9 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 7,2%, сообщается в комментарии аналитика Гордея Смирнова.

"Третий квартал выдался непростым для Duke Energy. Три мощных урагана - Debby, Helene и Milton - существенно повлияли на регионы присутствия компании, вызвав рост затрат на восстановление инфраструктуры и снижение чистой прибыли. Однако благоприятные регуляторные решения и демографический прирост в ключевых штатах поддерживают перспективы дальнейшего развития компании", - отмечает эксперт.

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг.

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