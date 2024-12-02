Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Рынок может позитивно воспринять устойчивость свободного денежного потока, превышение на 10% консенсус прогноза по чистой прибыли и возобновление обратного выкупа акций (утвержденная сумма составляет до 103 млрд руб. до конца 2026 года). Несмотря на то что вклад результатов в дивиденд на акцию за 2П24 составляет лишь 7,2 руб. (дивдоходность - 1,5%), в 4К24 этот показатель несомненно вырастет на фоне роста цен на нефть в рублевом выражении и в отсутствие перерасчета ОНО. Мы оставляем в силе рейтинг "покупать" по акциям "Роснефти", - пишут эксперты.

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