"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Газпрома на уровне 179,4 руб

"Финам" сохраняет прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 179,4 рубля за бумагу и оценивает вероятность возобновления компанией выплат дивидендов в 50%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Газпром" представил отчётность по МСФО по итогам 3 квартала 2024 года. Выручка компании выросла до 2 412 млрд руб.: +13,8% (г/г) и +4,4% (кв/кв). Чистая прибыль акционеров ушла в отрицательную область, составив -53 млрд руб. В то же время скорректированная чистая прибыль была положительной и составила 63 млрд руб. Убыток компании в первую очередь связан с разовыми расходами по отложенному налогу на прибыль из-за роста ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года, а также с отрицательными курсовыми разницами. При этом рост выручки и EBITDA относительно второго квартала вызван более высокими ценами на газ и стабильным объёмом экспорта", - пишет эксперт в комментарии.

Аналитики "Финама" подтверждают позитивный взгляд на акции "Газпрома" - целевая цена по ним сохранена на уровне 179,4 руб.

"Компания перешла к генерации положительного FCF даже с учётом выплаты дополнительного НДПИ, - подчеркивается в комментарии. - При этом в следующем году инвестиционная программа будет умеренно снижена, что вместе с досрочной отменой дополнительного НДПИ объёмом 600 млрд руб. в год может позволить перейти к стабильно положительному FCF и более быстрому снижению долговой нагрузки. На этом фоне мы допускаем, что в ближайшие годы "Газпром" может вернуться к выплате дивидендов и оцениваем вероятность такого события по итогам 2024 года в 50%. Отметим, что вклад первых девяти месяцев в теоретические дивиденды компании составляет 17,8 руб. на акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.