ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 72 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей за штуку, сообщается в материале эксперта Екатерины Крыловой.

"Нам по-прежнему нравится инвестиционный кейс эмитента. Но у нас есть опасения по отчетности за 4К24, связанные с ожидаемым замедлением темпа роста выручки, ростом операционных расходов и возможными отрицательными валютными переоценками из-за ослабления рубля", - указывает аналитик.

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