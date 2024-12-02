Обратный выкуп акций Роснефти может оказать существенную поддержку котировкам - "БКС МИ"

Обратный выкуп акций "Роснефти" может оказать существенную поддержку котировкам бумаг компании, говорится в обзоре инвесткомпании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Компания сообщила в пятницу о проведении выкупа собственных акций в рамках программы обратного выкупа, что, на взгляд аналитика Булата Мударисова, имеет потенциально значительный эффект, однако темп покупки акций пока неизвестен.

"Как сообщает Интерфакс, общий объем программы обратного выкупа составляет $1,1 млрд, при этом она может продлиться до конца 2026 года, и поэтому маловероятно, что вся сумма будет использована в ближайшее время, - пишет эксперт. - Тем не менее мы считаем, что обратный выкуп может оказать значительную поддержку акциям, поэтому даже относительно небольшое выделение средства из суммы, отложенной на выкуп (более $1 млрд), может оказать существенное влияние на цену акций, возможно, повысить ее относительно рынка на 1-3%. Эта поддержка почти наверняка исчезнет во время следующего рыночного ралли, но в этом случае "Роснефть" должна показать примерно тот же результат, что и рынок в целом, начиная с более высокой базы, чем это было бы в противном случае".

Взгляд "БКС МИ" на акции "Роснефти" остается позитивным, учитывая нашу целевую цену на уровне 670 руб. за акцию по методу DDM и действующую программу обратного выкупа.

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