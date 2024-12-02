Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 106-111 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 106-111 руб./$1, по паре рубль/евро - 112-117 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"После высокой волатильности за последние несколько дней российский рубль показал относительную стабилизацию, - отмечает эксперт в комментарии. - В числе мер поддержки его курса - приостановка продажи валюты в рамках бюджетного правила. Тем временем среди факторов давления на национальную валюту по-прежнему инфляционные риски, новые санкции, усложнившие цепочки расчетов у экспортеров, укрепление мировых позиций американского доллара на фоне решительной торговой риторики Трампа, а также геополитика. Кстати, не стоит сбрасывать со счетов и спекулятивные факторы. Между тем поддержать курс рубля в перспективе способно налаживание новых траекторий расчетов. В фокусе мирового рынка - решение ОПЕК+ по нефтедобыче, которое ожидается на текущей неделе".

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