Целевой диапазон курса рубля на ближайшие дни - 14-14,5 руб. за юань - ПСБ

Целевой диапазон курса валютной пары юань/рубль на ближайшие дни составляет 14-14,5 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Сокращение дефицита валюты в более сложных после последних санкций США на российские банки условиях для проведения платежей и для импортеров, по моему убеждению, будет способствовать нормализации ситуации на валютном рынке. Целевым диапазоном на ближайшие дни по курсу юаня вижу диапазон 14-14,5 руб., который, нашим оценкам, в настоящее время является экономически обоснованным, отражающим текущие реалии платежного баланса", - пишет эксперт в комментарии.

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