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02 декабря 2024 года 10:05
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2540-2600п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2540-2600 пунктов на торгах в понедельник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Мы прогнозируем дальнейшее восстановление рынка, однако после трех дней роста индекс может немного скорректироваться за счет закрытия прибыльных позиций. "Лучше рынка" могут выглядеть акции "Аэрофлота", которые понесли значительные потери в последние дни", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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