Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2540-2600п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2540-2600 пунктов на торгах в понедельник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Мы прогнозируем дальнейшее восстановление рынка, однако после трех дней роста индекс может немного скорректироваться за счет закрытия прибыльных позиций. "Лучше рынка" могут выглядеть акции "Аэрофлота", которые понесли значительные потери в последние дни", - отмечает аналитик в комментарии.

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