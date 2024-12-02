Возможен рост российских фондовых индексов в начале недели - "Цифра брокер"

Возможно снижение волатильности в целом по российскому рынку акций в начале текущей недели, фондовые индексы попытаются развить восстановление, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Уровни в области 2500 пунктов по индексу Мосбиржи достаточно привлекательны для настроенных долгосрочно инвесторов, отмечают эксперты в комментарии.

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