Инвестбанк "Синара" сохраняет осторожную оценку акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" по-прежнему осторожно смотрит на акции "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков.

"Опубликованные результаты эмитента за 3К24 по МСФО оцениваем как неоднозначные. Увеличение выручки в первую очередь обусловлено ростом доходных ставок и пассажирооборота, который увеличился в отчетном квартале на 14,8% г/г. Результаты превзошли наши ожидания по выручке на 2% и на 14% по чистой прибыли, однако показатель EBITDA оказался хуже нашего прогноза и консенсус-оценки, - пишут эксперты в обзоре. - Его падение в весьма благополучном с точки зрения производственных результатов третьем квартале - следствие сильного роста операционных затрат и сокращения топливного демпфера. Чистая прибыль поднялась в том числе благодаря тому, что уменьшилось негативное влияние валютной переоценки лизинговых обязательств".

Аналитики инвестбанка по-прежнему осторожно смотрят на акции "Аэрофлота". "Группа, по нашим оценкам, не сможет наращивать объемы перевозок прежними темпами в свете проблем с расширением авиапарка, а снижение EBITDA в 3К24 способно насторожить инвесторов, ожидавших продолжения роста, который наблюдался в предыдущих кварталах. При этом в условиях сокращения операционного денежного потока повышение чистой прибыли еще не гарантирует дивидендных выплат по итогам 2024 года", - указывают они в материале.

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