"Финам" сохраняет рейтинг акций Henderson на уровне "покупать" с целевой ценой 770 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 42% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Henderson последние месяцы падают вместе с рынком, при этом с фундаментальной точки зрения бумаги значительно недооценены и предлагают привлекательный апсайд, - отмечает эксперт Игнат Иванов. - Бизнес Henderson продолжает расти двузначными темпами, они сохранятся на ближайшие несколько лет. Расширение сети не сказывается на рентабельности фешен-ритейлера, которая держится на высоком уровне, что позволяет компании выплачивать дивиденды".

Henderson - лидер российского фешен-ритейла. Компания продает одежду, обувь и парфюм для мужчин.

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