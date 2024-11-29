"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 198,36 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ВТБ с 226,69 руб. до 198,36 руб., но с учетом динамики цены в последние недели предполагает 188%-ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.

"Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев достигла 404,7 млрд рублей, показав рост на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года, - пишут аналитики. - Банк сохраняет план заработать в 2024 году 550 млрд рублей чистой прибыли. Актуальная стратегия банка предполагает рост активов на 14% в 2024 году и на 5% в 2025 году. Прогноз чистой прибыли на 2024 год остается на уровне 550 млрд рублей, а текущая оценка на 2025 год составляет 420 млрд рублей. Ранее в трехлетней стратегии были заложены цели: 435 млрд руб. на 2024 год и 520 млрд руб. на 2025 год, что подтверждает пересмотр и уточнение целей с учетом текущих макроэкономических условий".

Учитывая обозначенные выше отраслевые оценки топ-менеджмента ВТБ, принимая во внимание существенное ослабление курса рубля в ноябре и повышение инфляционных рисков, аналитики "АКБФ" начали повышение отраслевых коэффициентов - поправок на риск вложений в бумаги банковского сектора.

"Для ВТБ данный показатель увеличен с 20% до относительно высоких для бумаг в нашем покрытии 30%, - указывают стратеги инвесткомпании. - Расчетное значение справедливой стоимости эмитента нами, в результате, снижено с 226,69 руб./ао до 198,36 руб./ао, но с учетом динамики цены в последние недели предполагает по-прежнему очень высокий 188%-ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать".

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