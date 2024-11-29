"Велес Капитал" установил целевую цену акций "АЛРОСА" на уровне 66,3 руб. за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Бумаги "АЛРОСА" с мая 2024 года продемонстрировали падение на 35% на уровне ключевых российских индексов, отражая в том числе затяжной тренд на снижение мирового алмазного рынка, - пишет эксперт. - Несмотря на значительное сокращение импорта алмазов Индией, поддержку котировкам "АЛРОСА" оказывают потенциальные закупки камней Гохраном и низкая долговая нагрузка, обеспечивающая финансовую устойчивость в непростые времена. Мы полагаем, что акции компании, равно как циклический спад на мировом рынке алмазов, подошли к нижней точке. В 2025-2026гг мы ожидаем оживление импорта алмазов со стороны ограночного сектора Индии благодаря исчерпанию избыточных запасов и сильному спросу на ювелирные изделия в мире и в частности в США".

По мнению Данилова, возврат мирового потребления алмазов к нормальным уровням, дополненный сильно сократившимся предложением, неизбежно вызовет новый виток роста алмазных цен. Аналитик считает, что восстановление рынка алмазов и распродажа накопленных компанией запасов в совокупности со слабым рублем приведут к развороту в акциях "АЛРОСА" на горизонте 2-3 лет.

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