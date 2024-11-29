"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 4500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: 3945 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Акции компании с 20 декабря войдут в базу расчета Индекса Мосбиржи и РТС, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения локально акции компании в боковом тренде, в динамике котируются лучше Индекса Мосбиржи. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3945 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 1,61", - указывают в "Финаме".

"Хэдхантер" - рекрутинговая онлайн-платформа, ориентированная на взаимодействие соискателей с работодателями.

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