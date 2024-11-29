Дальнейшее масштабное ужесточение ДКП может создать серьезные риски для экономики - Райффайзенбанк

Дальнейшее масштабное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может создать серьезные риски для экономики, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Без сомнения, экономика РФ находится в состоянии перегрева, что, на первый взгляд, требует продолжения ужесточения политики ЦБ, - пишут эксперты в комментарии. - Однако, стоит отметить, что во многом перегрев связан с бюджетной политикой (на которую почти не влияет ДКП), а устойчивость инфляции, которая сопровождает экономику в перегретом состоянии,) обусловлена в основном внешними факторами, также мало контролируемыми монетарными мерами. В таких условиях дальнейшее масштабное ужесточение политики может не особенно помочь в борьбе с инфляцией, но при этом создать серьезные риски для экономики".

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