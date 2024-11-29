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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций АФК Система на уровне "покупать"
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29 ноября 2024 года 15:45
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций АФК Система на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций АФК "Система" на уровне "покупать", сообщается в обзоре. "АФК "Система" представила финансовые результаты за 3К24: общая выручка выросла на 13% г/г до 313 млрд руб., скорректированная OIBDA - на 5% г/г до 84,3 млрд руб. Финансовые результаты мы расцениваем как нейтральные, так как основные компании из портфеля холдинга уже отчитались, - отмечает аналитик Константин Белов. - Выручка выросла в основном за счет увеличения доходов МТС и девелоперского направления. Акции АФК "Система" торгуются со значительным дисконтом к рыночной стоимости портфельных активов, и мы подтверждаем рейтинг "покупать" по ним. При этом мы отмечаем чувствительность финансовых результатов эмитента к росту процентных ставок и риски, связанные с планами дополнительного финансирования дочерней "Сегежа Групп". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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