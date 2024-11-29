Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций АФК Система на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций АФК "Система" на уровне "покупать", сообщается в обзоре.

"АФК "Система" представила финансовые результаты за 3К24: общая выручка выросла на 13% г/г до 313 млрд руб., скорректированная OIBDA - на 5% г/г до 84,3 млрд руб. Финансовые результаты мы расцениваем как нейтральные, так как основные компании из портфеля холдинга уже отчитались, - отмечает аналитик Константин Белов. - Выручка выросла в основном за счет увеличения доходов МТС и девелоперского направления. Акции АФК "Система" торгуются со значительным дисконтом к рыночной стоимости портфельных активов, и мы подтверждаем рейтинг "покупать" по ним. При этом мы отмечаем чувствительность финансовых результатов эмитента к росту процентных ставок и риски, связанные с планами дополнительного финансирования дочерней "Сегежа Групп".

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