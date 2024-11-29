Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 5970-6020п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 5970-6020 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчан.

"Внешний фон смешанный. Фьючерсы на американские индексы торгуются почти без изменений. На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Индекс широкого рынка продолжит попытки закрепиться над психологически важной отметкой в 6000 пунктов при отсутствии значимых новостей. Ориентируемся на движения S&P 500 в коридоре 5970-6020 пунктов", - указывает эксперт в материале.

Вероятнее всего, активность участников рынка будет пониженной как из-за фактора сокращенного дня, так и в преддверии блока важных макропубликаций, отмечает Мкртчан.

"В результате небольшого снижения S&P 500 в среду образовалась "медвежья" дивергенция по индикатору RSI, но мы считаем, что реагировать на этот сигнал преждевременно. Индекс широкого рынка консолидируется у 6000 пунктов. При этом восходящий тренд выглядит сильным, его потенциал еще не исчерпан. Значимая поддержка для S&P 500 располагается в области 5860-5875 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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