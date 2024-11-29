"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях HeadHunter"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МКПАО "Хэдхантер", открытую 1 октября 2024 года с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря 2024 года, сообщается в материале аналитиков.

"Коррекция на рынке акций РФ не обошла компанию, тем не менее бумага продолжает выглядеть лучше индекса Мосбиржи. Эмитент закроет реестр для получения дивидендов 17 декабря. Ждем, что приближение этого события поддержит котировки бумаг краткосрочно", - указывают эксперты.

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